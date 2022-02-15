РИАМО - 15 фев. Предприниматели Москвы обратились за помощью в защите их прав около 5 тыс. раз в 2021 году, сообщила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

«По итогам прошлого года у нас обращений по сравнению с предыдущим чуть-чуть меньше – 4900, но речь идет о том, что не проблем стало меньше, а просто в постпандемийное время все предпринимательское сообщество уже более-менее перестроилось на диалог со властью», – заявила Минеева.

Она добавила, что обращений, которые поступали в начале пандемии в 2020 году, уже нет. С тех пор была реализована задача интегрировать всех лидеров мнения, руководителей отраслевого бизнеса Москвы в диалог со всеми департаментами, занимающимися отраслевым предпринимательством.

В конце 2021 года в Москве впервые был запущен межотраслевой совет. 32 лидера отраслевых объединений оказывают поддержку тем объединениям, которые были вынуждены объединиться из-за пандемии коронавируса.

«Москва показала пример, каким образом руководители отраслевых бизнес-объединений, у которых получается отменять те законы, как у нас было с отменой НДС для ресторанного бизнеса, помогают тем отраслевым объединениям, которых пандемия просто заставила объединиться», - добавила Минеева.

Она подчеркнула, что сейчас существует 32 сплоченных бизнес-объединения, которые формируются в столице и объединяют предпринимателей из других регионов России.