РИАМО - 15 фев. Российский президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц начали переговоры в Кремле, они обсудят текущую геополитическую ситуацию в мире, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин во время переговоров обратил внимание на то, что ему было бы интересно послушать оценки немецкого канцлера о происходящем на мировой арене.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о том, что переговоры Путина и Шольца пройдут на дистанции, так как у канцлера ФРГ отсутствует ПЦР-тест. Однако СМИ сообщали, что по прилете в Москву Шольц сделал тест на коронавирус от врача из немецкого посольства.

Перед приездом в Москву Штольц сообщал, что главное для Германии — содействовать сохранению мира в Европе. Все знаки деэскалации вокруг ситуации на Украине будут приветствоваться.