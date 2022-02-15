РИАМО - 15 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин иногда шутит по поводу заявлений Запада о планируемом «вторжении» России на Украину. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Трудно относиться с пониманием (к подобным заявлениям - ред.), но иногда (Владимир Путин - ред.) даже шутит, просит узнать, не публикуется ли точное время в часах, когда начнется война», — отметил представитель Кремля.

По его словам, «маниакальное информационное безумие», которое происходит, встречать с пониманием невозможно.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что предполагаемый день вторжения России на Украину, который в западных СМИ «назначили» на 15 февраля, будет «днем провала западной пропаганды».

Западные СМИ ранее неоднократно обвиняли РФ в том, что она готовит нападение на Украину, сосредоточив на ее границах ударную группировку из 150 тыс. военнослужащих и большого количества техники.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявлял, что Госдума решила незамедлительно направить президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР.