РИАМО - 15 фев. Специалисты определяют адреса дворовых территорий в Подмосковье, где припаркованные авто чаще всего мешают вывозу отходов с контейнерных площадок, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

Собранные в ходе ежедневного мониторинга данные позволят создать базу проблемных точек, где вывоз мусора происходит со сбоями из-за припаркованных машин.

«В дальнейшем именно в этих местах будут установлены бетонные полусферы, не позволяющие парковаться машинам», – заявила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Также специалисты проводят разъяснительную работу с жителями. Гражданам рассказывают о мере ответственности и штрафах за такое нарушение. Кроме того, листовки с информацией размещаются на информационных щитах во дворах и у входов в подъезды.