РИАМО - 15 фев. С 15 января по 15 февраля в Подмосковье проходила экоакция «Подари своей елке вторую жизнь!». В рамках мероприятия жители региона сдали свыше 64 тыс. новогодних деревьев, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Экоакция стала частью проекта губернатора региона Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», ее проведением занималось МинЖКХ совместно с Ассоциациями председателей советов МКД и общественного контроля в сфере ТКО.

Собранные в ходе акции деревья были отправлены на вторичную переработку. В 2022 году жители региона сдали большее количество деревьев, чем за предыдущие 3 акции «Подари своей елке вторую жизнь!» – 40,5 тыс. елей.

«С чем можно сравнить 90 тыс. собранных деревьев? Для примера, в Подмосковье в хорошем сосновом лесу на 1 га произрастает около 4 тыс. деревьев, т. е. объем сданных жителями деревьев соизмерим с хвойным лесом, расположенным на площади 22 га», – отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Акция была призвана нарастить объем отходов для переработки вторичного сырья и правильно утилизировать новогодние ели. Из собранных деревьев изготовят щепу, которая используется в качестве компоста и на производстве почвогрунта. Часть древесины идет на создание фанеры, которая используется при производстве элементов для новых детских площадок.

Кроме того, раздробленная щепа используется при создании биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов Подмосковья.

Чтобы привлечь детей и подростков к участию в акции, министерство ЖКХ Подмосковья провело интерактивный «Экоурок», в нем приняли участие около 100 тыс. учеников 4-6 классов школ региона. Ребята узнали о раздельном сборе отходов, их сортировке и переработке, а также о реализации экологических проектов.

«Наша задача, помимо заботы об экологии, создать комфортные условия для жителей, избежать захламления крупногабаритными отходами контейнерных площадок многоквартирных домов, поддержать на них порядок», – подчеркнул Велиховский.

В Подмосковье было откыто более 230 специальных брендированных пунктов приема елей. В каждом из муниципалитетов работало как минимум 2 таких пункта. Кроме того, свои ели жители Подмосковья могли привезти на 58 площадок «Мегабак» в 55 городских округах.

«Результаты акции «Подари своей елке вторую жизнь!» 2022 года говорят о том, что идущая в регионе с 2019 года реформа по обращению с ТКО находит поддержку широких масс населения нашего любимого Подмосковья значительным ростом популярности раздельного сбора и наших площадок «Мегабак», – заключил Велиховский.

В Подмосковье твердые коммунальные отходы перерабатываются на 11 КПО. С 2019 года объем ТКО, направленных на вторичную переработку в Московской области, превысил 5,6 млн тонн.