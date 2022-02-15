РИАМО - 15 фев. За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 4262 случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Одинцовском округе (451) и Ленинском округе (385), сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

235 случаев заболевания выявили в Балашихе, 217 - в Дмитрове, 210 - в Раменском округе, 185 - в Красногорске, 165 - в Сергиевом Посаде, 158 - в Мытищах, 152 - в Подольске, 145 - в Орехово-Зуеве, 137 - в Королеве, 135 - в Лосино-Петровском округе, 129 - в Истре, 119 - в Богородском, 115 - в Электростали.

За сутки 96 случаев Covid-19 подтвердили в Щелкове, 88 - в Пушкине, 84 - в Домодедове, 83 - в Люберцах, 80 - в Павловском Посаде, 78 - в Лыткарине, 69 - Серпухове, 67 - в Чехове, 65 - в Солнечногорске, 56 - в Кашире, 49 - в Дубне, 46 - в Наро-Фоминском округе, 43 - во Фрязине.

39 случаев заражения зафиксировали в Шатуре, по 32 - в Лобне, Черноголовке, 33 - в Ивантеевке, 30 - в Лотошине, 28 - в Клину, 26 - в Долгопрудном, 23 - в Дзержинском, 22 - в Воскресенске, 20 - в Озерах, 21 - в Краснознаменске, 19 - в Егорьевске, 13 - в Ступине, 12 - в Бронницах, 11 - в Волоколамске, 9 - в Жуковском, 8 - в Серебряных Прудах, 7 - в Химках, 5 - в Реутове, по 4 - во Власихе, Можайске, Рузе, по 3 - в Коломне, Протвине, Талдоме, 2 - в Луховицах, по 1 - в Котельниках, Шаховской, Электрогорске.

Ни одного случая не выявили в Красноармейске, Зарайске, Звездном городке, Молодежном, Рошале.

Всего в Московской области зарегистрировано 901 102 случая заболевания, скончались 13 872 пациента с коронавирусом, выздоровели и выписались 731 920 человек.

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