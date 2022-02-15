РИАМО - 15 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел производственный комплекс «Очаково» ГБУ «Автомобильные дороги». На балансе учреждения находятся порядка 40% улиц и трасс города, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Нынешняя зима в Москве выдалась довольно снежной. Тем не менее, городские коммунальные службы справляются с этой серьезной нагрузкой, обеспечивая своевременную очистку дорог и тротуаров. Разумеется, это происходит не само по себе», – сказал столичный градоначальник.

По его словам, за последние 10 лет в мегаполисе провели модернизацию комплекса городского хозяйства. Вместо привлечения маломощных коммерческих подрядчиков в городе создали мощные московские учреждения, которые укомплектовали техникой, специалистами, утвердили регламенты уборки.

Мэр добавил, что также в столице создали систему контроля, в том числе со стороны жителей через портал «Наш город».

«Хороший пример этой модернизации – ГБУ «Автомобильные дороги». В 2010 году на предприятии работало всего 500 человек, а значительную часть парка составляла устаревшая техника. Сегодня – это мощнейшая коммунальная компания города, в штате которой находятся более 32 тыс. специалистов, оснащенных самой современной дорожно-уборочной техникой», – пояснил Собянин.

40% штата учреждения – москвичи, остальные 60% – жители регионов страны, среди которых Брянская, Калужская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ярославская области.

В структуру предприятия входят 61 дорожно-эксплуатационный участок и 25 крупных производственных комплексов, одним из которых является ПК «Очаково», расположенный на Рябиновой улице.

ПК «Очаково» занимает площадь 1,5 га, на которой находятся административный корпус, 2 здания для отдыха и временного проживания иногородних сотрудников, склады.