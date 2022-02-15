РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Юные спасатели подмосковного Подольска обучились правилам страховки альпинистским снаряжением, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В молодежном центре «Максимум» 14 февраля прошло занятие с воспитанниками объединения «Юный спасатель», на котором были рассмотрены и отработаны вопросы по безопасному прохождению траверса склона и правил непрерывной самостраховки.

Ребята не только научились правильно страховаться, но и познакомились со специальным альпинистским снаряжением и попробовали самостоятельно надеть страховочную систему.