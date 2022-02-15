РИАМО - 15 фев. В столице расследуется уголовное дело в отношении двоих мужчин 29 и 40 лет, которые подозреваются в изнасиловании женщины, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел вечером 13 февраля рядом с жилым домом на улице Вешняковской. В состоянии алкогольного опьянения два мужчины напали женщину и изнасиловали ее. Крики жертвы услышали случайные очевидцы, которые вызвали полицию. Злоумышленники были задержаны на месте преступления.

Правоохранители провели опознание обвиняемых, очные ставки и другие следственные действия, в ходе которых девушка указала на лиц, совершивших преступление.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.

По данным СМИ, задержанные — мигранты, которые работали дворниками.