РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 фев. Депутат Мособлдумы Николай Черкасов встретился с жителями дома №16А по улице Полевой в Щелкове, ранее жильцы дома обратились к депутату в связи с неудовлетворительной работой управляющей компании, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

«В рамках рабочей встречи по приглашению жителей с начальником отдела развития территории Щелкова Андреем Поповым и специалистами этого отдела администрации городского округа, представителями УК «Паритет» встретились с активистами данного дома. Не почищены тротуары от снега и наледи, плохая электрика в подъезде, дверь без доводчика, холод в подъездах и другие вопросы по моему поручению взяты на контроль управляющей компанией и территориальным отделом», — сказал Черкасов.

Также депутат провел встречу с жителями дома №20 по улице Парковой, где поступали жалобы на глыбы льда, свисающие с крыш. На данный момент работы по обращению инициативной группы жителей выполнены, опасная наледь была убрана.