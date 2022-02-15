РИАМО - 15 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства школы на 2,2 тыс. мест в жилом комплексе «Гусарская баллада» Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Работы ведутся по госпрограмме региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование ведется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

«Регион растет, поэтому мы должны успевать обеспечивать его и школами, и детскими садами, и поликлиниками, и развязками. В школе, которую мы инспектируем, будут учиться не менее 2,2 тыс. ребят. Ее очень ждут, потому что сейчас родители вынуждены возить своих детей на учебу в другие места», — сказал Воробьев.

Сроки строительства

Губернатор добавил, что новая школа будет сдана к 1 сентября 2023 года.

«Мы стараемся максимально сокращать сроки, чтобы школы строились не за 36 или 24 месяцев, как раньше, а за 18. Здесь рядом будет и детский сад на 400 мест — с января следующего года, после новогодних каникул, дети уже пойдут в него», — отметил губернатор.

Самая большая школа

В ЖК «Гусарская баллада» входит 29 многоквартирных домов. Но застройщик не построил ни одной школы, поэтому все дети распределены по разным учебным заведениям городского округа и вынуждены туда добираться на автобусах.

Строящаяся школа — одна из 25, которые в августе 2021 года одновременно заложили в 17 округах региона. Она станет самой большой в области. В 4-этажном здании предусмотрены учебные классы, помещения для групп «продленки», 2 спортивных и актовый залы, лаборантские, мастерские. На улице — стадион с футбольным полем, спортивные площадки, зоны для игр и отдыха. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду.

Планируется, что учебное заведение войдет в программу «Открытый стадион», в рамках которого все жители, живущие неподалеку, смогут заниматься спортом на территории школы. Об этом главу Московской области попросила местная жительница Ксения Федорова.

«Моя младшая дочь пошла в 1 класс, ездит сейчас в школу на автобусе — от 20 до 35 минут. Вставать приходится каждый день в 06:30. Поэтому очень ждем новую школу недалеко от дома. И здорово, что там будет еще и стадион», — рассказала Федорова.

О реализации проекта губернатору региона Андрею Воробьеву доложил гендиректор компании «МФС» Илья Демидов.

«На сегодняшний момент стройка полностью развернута, все идет согласно утвержденному графику. Сейчас здесь работают порядка 250 человек, будем увеличивать количество до 400, что позволит своевременно выполнить поставленную задачу. Это не типовой проект, здесь нестандартные решения с точки зрения проектирования», — сказал Демидов.

Строительство детсада

Еще подрядчик рассказал о выполнении работ по возведению детского сада на 400 мест. Строительство началось в августе 2021 года, завершение работ ожидается в конце 2022 года.

Ввод объекта позволит уменьшить очередь в дошкольные учреждения микрорайона. Здесь уже есть 3 небольших садика, общей вместимостью 370 малышей.

В 3-этажном здании детского сада разместятся игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, помещения для занятий хореографией и творчеством. На территории установят спортивные и игровые площадки, теневые навесы, проведут комплексное благоустройство и озеленение.