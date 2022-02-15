РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов с рабочим визитом посетил усадьбу Троицкое-Кайнарджи в Балашихе и осмотрел храмовый комплекс, где продолжаются работы по отмывке от копоти внутренних помещений и восстановлению икон и убранства церкви. Работы ведутся на средства прихожан и меценатов округа, сообщает пресс-служба депутата.

Настоятель Троицкого храма иеромонах Лазарь рассказал, что работы, которые начались в декабре 2021 г., проводит специализированная подрядная организация.

«Мы не только убираем копоть, следы времени, но и очень бережно восстанавливаем поврежденные участки стен, купола, уникальной лепнины храма. Все работы проводятся на жертвования прихожан и меценатов. Главное – это не быстрота исполнения, а сохранение той уникальной росписи на стенах, духа XVIII века – времени, когда была построена церковь», – сказал настоятель.

Он добавил, что сейчас продолжаются работы в левой части храма. Также восстанавливаются иконы и убранство, которое есть на сохранении в церкви.

Иеромонах Лазарь поблагодарил Тараса Ефимова за внимание к храму и содействие в проведении косметического ремонта.

Парламентарий отметил важность работ, которые проходят в храме, и продолжения благоустройства территории исторической усадьбы.

«Знаю, что в летний период на площади перед храмом была уложена плитка. Сегодня мы посмотрели, как продолжается отмывка стен и свода. Уже видно, насколько светлой стала Троицкая церковь. И, прежде всего, это заслуга отца Лазаря, сотен прихожан, предпринимателей города. Это делает усадьбу Троицкое-Кайнарджи в Балашихе новым местом притяжения, экскурсионным объектом», – сказал областной депутат.

Он пожелал настоятелю храма скорейшего завершения большой и нужной работы для сохранения внутреннего убранства церкви.