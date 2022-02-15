РИАМО - 15 фев. Подмосковные конькобежцы Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Сергей Трофимов добыли серебряную медаль в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Награда стала первым серебром для России за всю историю существования дисциплины на Олимпийских играх, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Вместе со спортсменами из Московской области в сборной выступал также конькобежец Александр Румянцев. Вчетвером они дошли до полуфинала, обогнали конькобежцев из США и установили новый олимпийский рекорд. Первое место в состязании одержали спортсмены из Норвегии.

Последний раз серебряной награды в конькобежном спорте мужская олимпийская сборная России удостаивалась в 2010 года на Олимпиаде в Ванкувере, а женская – в 2014 году в Сочи.

Сборная Олимпийского комитета России занимает 9 строчку в медальном зачете на Играх в Пекине. Российские спортсмены завоевали 4 золотых медали, 7 – серебряных и 9 бронзовых.

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