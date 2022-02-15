РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. На площади Славы в Подольске возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Дмитрий Жариков.

Во вторник в Подольске отметили 33-ю годовщину вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана - День памяти о военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«Войну в Афганистане прошли 750 человек, призванных из Подольска, Климовска, Подольского района. Из них 20 воинов не вернулись домой. Их память мы почтили минутой молчания», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

Дмитрий Жариков принял участие в мероприятии вместе с председателем Общественной организации ветеранов Подольска Вячеславом Рубцовым, депутатами Мособлдумы Павлом Максимовичем и Татьяной Никитас, замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяной Ропот, представителями совета депутатов, Общественной палаты, ветеранами боевых действий, матерями и вдовами погибших воинов-интернационалистов, юнармейцами, студентами, жителями округа.