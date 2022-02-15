РИАМО - 15 фев. Столичные следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка, самостоятельно принявшего медицинский препарат, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова.
По ее словам, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Она подчеркнула, что еще один из учеников доставлен в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и очевидцев инцидента.
Ранее директор Политехнического колледжа №8 Андрей Трофимов сообщил РИАМО о том, что трое студентов колледжа самостоятельно приняли лекарственные препараты, после этого один из них скончался, два других были госпитализированы.
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