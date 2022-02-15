РИАМО - 15 фев. На более чем 170 инженерных сооружениях Москвы провели пескоструйную очистку в минувшем году. Всего было очищено примерно 200 тыс. кв. м поверхностей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты очистили мосты, путепроводы, набережные, подземные пешеходные переходы и транспортные тоннели. В частности, работы прошли на Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском мостах, а также на Новодевичьей и Лужнецкой набережных.

Пескоструйными аппаратами очистили каменные, бетонные, металлические и гранитные поверхности. По шлангу под большим давлением на поверхности подавался песок, который счищал грязь, ржавчину, старую краску и налет.

Затем специалисты промывали сооружения, а также при необходимости штукатурили и окрашивали их. Одна бригада из 5 человек может обработать свыше 100 кв. м поверхности за смену.

Такая обработка проводится с апреля по октябрь ежегодно только в дневное время. При этом на время проведения работ участок огораживается.