РИАМО - 15 фев. Госдума незамедлительно направит обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

«На пленарном заседании депутатами принято решение направить президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Украина не соблюдает ранее принятые Минские договоренности. Российские граждане и соотечественники, которые проживают в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке.

«В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности», — добавил спикер Госдумы.

По его словам, данное решение соотносится с целями и принципами устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств.