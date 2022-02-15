Как оформить электронный больничный онлайн в Московском регионе

Что такое электронный больничный
Электронный больничный — это больничный лист, который оформляют в электронной форме. Порядок выдачи электронных больничных регулируется федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 126-ФЗ (в редакции от 26 мая 2021 года) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования».
Электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) ввели не только в Московском регионе, но и по всей стране. Это сделали для ускорения документооборота, уменьшения количества ошибок. В электронном больничном отображаются сведения о пациенте, лечебном учреждении, выдавшем документ, диагнозе, сроке нетрудоспособности. Врач напрямую отправляет ЭЛН в Фонд социального страхования, а оттуда информация поступает работодателям. Работодатели отслеживают статус больничного (открыт, продлен, аннулирован, закрыт) в режиме онлайн.
При этом с 1 января 2022 года для получения больничных в электронной форме пациентам не требуется ничего подписывать: достаточно, чтобы в поликлинике был номер СНИЛС пациента, пояснили в Минздраве МО.
Ознакомиться с ЭЛН пациент всегда может в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в электронной медкарте, если такая доступна.
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Как открыть, закрыть или продлить больничный удаленно
В связи с распространением штамма коронавируса «омикрон» было введено дистанционное открытие, закрытие и продление больничных листов. Это актуально только для больных с симптомами ОРВИ.
Чтобы открыть больничный дистанционно, надо позвонить по номеру 122 и оставить заявку роботу Светлане, рассказали в подмосковном Минздраве. Затем с пациентом свяжется врач, проведет аудиоконсультацию и предложит открыть больничный лист.
Если симптомы заболевания исчезли, прошло семь и более дней с начала лечения, нужно снова позвонить по номеру 122 и оставить заявку. Выздоровевшему гражданину позвонит врач и предложит закрыть больничный. Даже если пациент болел не просто ОРВИ, а коронавирусом, и выздоровел, ПЦР-тест сдавать не понадобится — больничный закроют дистанционно.
В случае сохранения симптомов больничный продлят, поступать следует все так же: звонить по номеру 122.
Жители Москвы могут оставить заявку на открытие больничного на портале mos.ru. После с пациентом проведут аудиоконсультацию и предложат открыть больничный на семь дней. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента через аудиоконсультацию. Больничный появится в электронной медкарте автоматически и будет направлен работодателю.
Регулирует вопрос дистанционных больничных «Временный порядок организации работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения <…> COVID-19».
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Нужно ли посещать поликлинику
При оформлении больничного дистанционно посещать поликлинику не нужно. Но если человек считает, что ему необходимо встретиться с врачом лично, он может по-прежнему пойти в поликлинику или вызвать врача на дом.
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