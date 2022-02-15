Как оформить электронный больничный онлайн в Московском регионе

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Электронный больничный — это больничный лист, который оформляют в электронной форме. Порядок выдачи электронных больничных регулируется федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 126-ФЗ (в редакции от 26 мая 2021 года) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования».

Электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) ввели не только в Московском регионе, но и по всей стране. Это сделали для ускорения документооборота, уменьшения количества ошибок. В электронном больничном отображаются сведения о пациенте, лечебном учреждении, выдавшем документ, диагнозе, сроке нетрудоспособности. Врач напрямую отправляет ЭЛН в Фонд социального страхования, а оттуда информация поступает работодателям. Работодатели отслеживают статус больничного (открыт, продлен, аннулирован, закрыт) в режиме онлайн.

При этом с 1 января 2022 года для получения больничных в электронной форме пациентам не требуется ничего подписывать: достаточно, чтобы в поликлинике был номер СНИЛС пациента, пояснили в Минздраве МО.

Ознакомиться с ЭЛН пациент всегда может в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в электронной медкарте, если такая доступна.

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