Как оформить электронный больничный онлайн в Московском регионе

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о)Бронницы (г.о)Богородский городской округ

В

Восход (г.о) (ЗАТО)Воскресенск (г.о)Власиха (г.о) (ЗАТО)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о)Домодедово (г.о)Дмитровский городской округДубна (г.о)Долгопрудный (г.о)

Е

Егорьевск (г.о)

Ж

Жуковский (г.о)

З

Звездный городок (г.о) (ЗАТО)Зарайск (г.о)

И

Истра (г.о)Ивантеевка (г.о.)

К

Краснознаменск (г.о) (ЗАТО)Коломна (г.о)Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о)Красноармейск (г.о.)КоролёвКотельники (г.о)Кашира (г.о)Красногорск (г.о)

Л

Лобня (г.о)Ленинский городской округЛюберцы (г.о)Лотошино (г.о)Луховицы (г.о)Лосино-Петровский (г.о)Лыткарино (г.о)

М

Молодежный (г.о) (ЗАТО)Можайский городской округМытищи (г.о)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о)Подольск (г.о)Пущино (г.о)Пушкинский городской округПротвино (г.о)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о)Серпухов (г.о)Солнечногорск (г.о)Серебряные Пруды (г.о)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о)

Х

Химки (г.о)

Ч

Черноголовка (г.о)Чехов (г.о)

Ш

Шаховская (г.о)Шатура (г.о)

Щ

Щёлково (г.о)

Э

Электросталь (г.о)Электрогорск (г.о)
+3˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиСпецпроектыИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр РиамоПодкастыСторизСообщить новость
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр Риамо
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Как оформить электронный больничный онлайн в Московском регионе
Шпаргалки

Как оформить электронный больничный онлайн в Московском регионе

Какие сведения заносят в электронный больничный и как листок нетрудоспособности получит работодатель, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Что такое электронный больничный

© РИАМО в Подольске,   Галина Добрынина

Электронный больничный — это больничный лист, который оформляют в электронной форме. Порядок выдачи электронных больничных регулируется федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 126-ФЗ (в редакции от 26 мая 2021 года) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования».

Электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) ввели не только в Московском регионе, но и по всей стране. Это сделали для ускорения документооборота, уменьшения количества ошибок. В электронном больничном отображаются сведения о пациенте, лечебном учреждении, выдавшем документ, диагнозе, сроке нетрудоспособности. Врач напрямую отправляет ЭЛН в Фонд социального страхования, а оттуда информация поступает работодателям. Работодатели отслеживают статус больничного (открыт, продлен, аннулирован, закрыт) в режиме онлайн.

При этом с 1 января 2022 года для получения больничных в электронной форме пациентам не требуется ничего подписывать: достаточно, чтобы в поликлинике был номер СНИЛС пациента, пояснили в Минздраве МО.

Ознакомиться с ЭЛН пациент всегда может в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в электронной медкарте, если такая доступна.

Как дистанционно открыть, продлить и закрыть больничный с симптомами ОРВИ в Москве>>

2

Как открыть, закрыть или продлить больничный удаленно

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области,   Константин Семенец

В связи с распространением штамма коронавируса «омикрон» было введено дистанционное открытие, закрытие и продление больничных листов. Это актуально только для больных с симптомами ОРВИ.

Чтобы открыть больничный дистанционно, надо позвонить по номеру 122 и оставить заявку роботу Светлане, рассказали в подмосковном Минздраве. Затем с пациентом свяжется врач, проведет аудиоконсультацию и предложит открыть больничный лист.

Если симптомы заболевания исчезли, прошло семь и более дней с начала лечения, нужно снова позвонить по номеру 122 и оставить заявку. Выздоровевшему гражданину позвонит врач и предложит закрыть больничный. Даже если пациент болел не просто ОРВИ, а коронавирусом, и выздоровел, ПЦР-тест сдавать не понадобится — больничный закроют дистанционно.

В случае сохранения симптомов больничный продлят, поступать следует все так же: звонить по номеру 122.

Жители Москвы могут оставить заявку на открытие больничного на портале mos.ru. После с пациентом проведут аудиоконсультацию и предложат открыть больничный на семь дней. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента через аудиоконсультацию. Больничный появится в электронной медкарте автоматически и будет направлен работодателю.

Регулирует вопрос дистанционных больничных «Временный порядок организации работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения <…> COVID-19». 

Список бесплатных лекарств, которые выдают больным коронавирусом в Москве>>

3

Нужно ли посещать поликлинику

© РИА Новости,   Руслан Кривобок

При оформлении больничного дистанционно посещать поликлинику не нужно. Но если человек считает, что ему необходимо встретиться с врачом лично, он может по-прежнему пойти в поликлинику или вызвать врача на дом.

Как ухаживать за больным коронавирусом в домашних условиях>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

Медицинская помощьПоликлиникиСтрахованиеПандемия коронавирусной инфекции COVID-19ВрачиПодмосковьеМоскваОРВИГосуслуги
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

На главной

Показать ещё