РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Организаторы Школы вожатых Подольска перенесли открытие с 20 на 27 февраля, прием заявок на участие в VII Городской школе вожатых продолжается, сообщает пресс-служба администрации округа.

Школа вожатского мастерства городского округа Подольск приглашает на занятия слушателей в возрасте от 17 лет. Всех, кто мечтает стать востребованным, опытным вожатым, научиться создавать условия для незабываемого отдыха ребят, ждут во Дворце молодежи на лекциях, семинарах, практических и теоретических занятиях.

Молодые специалисты Дворца молодежи, опытные педагоги сферы образования, молодежной политики и кураторы педагогического отряда «Импульсы» помогут участникам проекта реализовать себя в желании стать вожатым.

По результатам экзаменов лучшие ученики школы получат сертификаты о прохождении курсов, возможность трудоустройства в детские лагеря на период летней оздоровительной кампании. Также обретут друзей, опыт работы, характеристики и ходатайства для поступления в профильные вузы и ссузы.

Первая встреча состоится 27 февраля во Дворце молодежи по адресу: Подольск, Октябрьский проспект, 11/1. Начало в 12:00.

Для участия нужно заполнить анкету по ссылке.