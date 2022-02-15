РИАМО - 15 фев. Военнослужащие Южного и Западного военных округов вернутся в места постоянной дислокации войск после проведения маневров, сообщает Федеральное агентство новостей.

Погрузка подразделений ЮВО и ЗВО, участвовавших в маневрах, на поезда и в машины уже началась, уточнили в Минобороны РФ.

Учения проходили в Воронежской и Ростовской областях страны. По мнению ряда западных стран, оттуда планировалось вторжение на Украину.

Ранее глава Минобороны страны Сергей Шойгу на встрече с главой государства Владимиром Путиным доложил о скором возвращении военных на базы дислокации.