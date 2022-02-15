РИАМО - 15 фев. В Москве трое студентов Политехнического колледжа №8 самостоятельно приняли лекарственные препараты, после этого один из них скончался, два других были госпитализированы. Об этом РИАМО сообщил директор Политехнического колледжа №8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова Андрей Трофимов.

По его словам, инцидент произошел в здании колледжа 14 февраля. На перемене 3 студентов самостоятельно приняли лекарственные препараты, которые принес один из ребят, после чего пошли на занятие. В какой-то момент они почувствовали себя плохо и вышли из кабинета. Педагог обратил внимание на состояние детей и сразу вызвал скорую.

«Врачи сразу же прибыли в колледж и оказали первую медицинскую помощь мальчикам. К сожалению, одного из них спасти не удалось. Двух других детей госпитализировали. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением медиков, их состояние удовлетворительное», — сказал Трофимов.

Он добавил, что полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства произошедшего. Администрация колледжа сотрудничает с правоохранителями, а также оказывает всю необходимую поддержку родителям студентов.

«Мы приносим глубокие соболезнования родителям погибшего мальчика», — заключил Трофимов.

По данным СМИ, студенты могли принять таблетки от аритмии, которые были выписаны врачом одному из ребят. В результате подросток скончался от острой сердечной недостаточности.