РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Житель улицы Видной в подмосковном Красногорске пожаловался на неудобный график вывоза мусора с контейнерной площадки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

По словам горожанина, в районе 8:00, в утренний час пик, коммунальные службы перекрывают выезд из двора его дома, чтобы забрать мусор. Жители попадают в пробку и не могут разъехаться. Пользователь также поинтересовался, почему нельзя выбрать для вывоза мусора другое время – раньше или позже пикового.

В ООО «Рузский региональный оператор» в ответ сообщили, что график вывоза ТКО составлен на основании заключенного договора между органами местного самоуправления и регоператором. График вывоза невозможно скорректировать в связи с тем, что при его корректировке необходимо осуществить изменение временного интервала вывоза ТКО во всем горокруге.

На указанной контейнерной площадке твердые коммунальные отходы вывозят ежедневно 2 раза в день - с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00. Раздельно накопленные отходы - раз в 3 дня с 07:00 до 23:00. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по дополнительной заявке от балансодержателя данной площадки с 07:00 до 23:00.

Жителям принесли извинения за доставленные неудобства.

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