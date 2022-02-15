РИАМО - 15 фев. Столичные правоохранители задержали двоих подозреваемых в краже автомобиля Mitsubishi. Ущерб от их действий составил 2 млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

По предварительной версии, злоумышленники вскрыли припаркованную на улице Борисовские пруды машину и завели ее двигатель. После этого один из них уехал на данной иномарке, а второй скрылся в неизвестном направлении.

Мужчины разобрали похищенную машину на территории арендованного частного дома в Подмосковье. Запчасти и детали от авто они продали.

Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали в Подмосковье 28-летнего приезжего и 53-летнего местного жителя, оба ранее судимы.

Полицейские обнаружили кузов похищенной машины во время обыска, также они нашли электронные и механические приспособления, предназначенные для вскрытия машин и запуска двигателей. Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

Кроме того, мужчины сознались в краже еще 6 машин в столице. Полицейские проверяют эту информацию, одна из похищенных машин была найдена в арендованном подозреваемыми гараже.

Подозреваемые находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело. Также полицейские проводят мероприятия по поиску возможных соучастников преступлений.