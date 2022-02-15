РИАМО - 15 фев. В столице завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, в последний путь известную советскую актрису проводили продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИАМО.

На улице возле здания Центрального дома кинематографистов собрались многочисленные поклонники творчества актрисы, ее коллеги, друзья и знакомые. Громкие аплодисменты не смолкали до тех пор, пока катафалк с телом Кириенко не отъехал от здания ЦДК.

Похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

Известная советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко умерла в возрасте 88 лет 12 февраля после госпитализации с Сovid-19. У нее была также была выявлена тяжелая и продолжительная болезнь. Причиной смерти стал инсульт.

Кириенко родилась в Махачкале 9 июля 1933 года. В 1958 году окончила ВГИК, где училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Известна ролями в фильмах «Судьба человека», «Знакомьтесь, Балуев!», «Лекарство против страха» и многих других. Всенародную славу Кириенко получила, сыграв Наталью в картине «Тихий Дон» Сергея Герасимова.