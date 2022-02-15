РИАМО - 15 фев. Стартовало тестирование платформы цифрового рубля. Его проводят специалисты Центробанка России вместе с игроками рынка, первые переводы прошли успешно, сообщает Федеральное агентство новостей.

В рамках пилотной группы к платформе пока подключены 3 кредитных организации. Успешный перевод цифровых рублей между клиентами осуществили два банка. Операция прошла в мобильном приложении.

Клиенты банка смогли не только открыть кошельки в мобильном приложении, но и осуществить операции по переводу и обмену.

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей.