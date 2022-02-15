РИАМО - 15 фев. За прошлый года в Подмосковье индекс производства нефтепродуктов по полному кругу производителей составил 119,3% по отношению к 2020 году, сообщает пресс-служба Мосстата.

Объем отгруженных нефтепродуктов с января по декабрь минувшего года составил 26,6 млрд рублей (кокса – 23,6 млрд рублей, нефтепродуктов – 3 млрд рублей).

При этом индекс производства отгруженных нефтепродуктов в регионе составил 228,2% (кокса – 266,8%, нефтепродуктов – 106,9%) относительно соответствующего периода предыдущего года.

В 2021 году в Московской области средняя потребительская цена на бензин АИ-92 была 44,78 рубля, на АИ-95 – 49,19 рубля, на АИ-98 и выше – 57,01 рубля, на дизельное топливо – 49,09 рубля. Для сравнения средние цены на топливо в 2020 году: на АИ-92 – 42,14 рубля, на АИ-95 – 46,38 рубля, на АИ-98 и выше – 53,19 рубля, на дизель – 46,74 рубля.