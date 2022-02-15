РИАМО - 15 фев. Организации, которые занимаются развитием туристической инфраструктуры на территории Московской области, получат материальную поддержку. Юрлица смогут получить возмещение части затрат, сообщается на сайте Мособлдумы.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года. Планируется, что в стране будут развиваться новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий. Также будет совершенствоваться господдержка компаний, развивающих инфраструктуру речного туризма.

Кроме того, развитие получат круизные направления, которые будут интересны детям и взрослым.

Развитие круизного туризма является одним из самых востребованных направлений работы.

«Во-первых, путешествие на теплоходе позволяет без смены места проживания и переездов с багажом посетить во время одной турпоездки различные дестинации. Во-вторых, круизы позволяют непрерывно наслаждаться меняющимися природными и городскими ландшафтами с различных ракурсов», – заявил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Он добавил, что теплоходы являются комфортной площадкой для отдыха, общения и проведения мероприятий.

В Московской области действуют несколько водных туристических маршрутов, в том числе в Дубне, Серпухове и Коломне.

«При том, что в Подмосковье богатейшее культурно-историческое наследие, круизы предполагают наличие доступных водных путей. Поэтому в нашем регионе существуют ограничения по осадке судов ввиду обмеления рек, что ограничивает возможность в проектировании новых круизных маршрутов», – подчеркнул Рожнов.

В 2022 году в Подмосковье 179 млн рублей предусмотрено на предоставление субсидий юрлицам в целях возмещения части затрат на уплату кредитов на строительство и реконструкцию гостиничных комплексов региона. Еще 70 млн рублей пойдут на предоставление субсидий для возмещения затрат на создание объектов инженерной и дорожной инфраструктуры при открытии гостиничных комплексов.

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