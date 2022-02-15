РИАМО - 15 фев. Мосгорсуд не изменил приговор в виде лишения свободы на пять лет в колонии-поселении в отношении жительницы столицы Валерии Башкировой. Ранее ее осудили за ДТП, в котором один ребенок пострадал, двое погибли, сообщает ТАСС.

Ужесточить наказание для Башкировой требовала прокуратура. Ведомство настаивало на том, чтобы отправить девушку на 6 лет в колонию общего режима. Однако суд требование не удовлетворил.

Резонансное ДТП произошло в столице летом прошлого года. 19-летняя девушка сбила на пешеходном переходе трех детей. Двое мальчиков в возрасте 3 и 5 лет скончались, 9-месячная девочка выжила.

Известно, что в момент ДТП Башкирова была трезва. Сначала она сказала, что отвлеклась от управления на телефон, потом сообщила, что ее ослепило солнце. Однако вину свою полностью признала.