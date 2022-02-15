РИАМО - 15 фев. Зинаида Кириенко была эпической и грациозной артисткой, которая никогда не оставалась равнодушной к происходящему в стране и мире, сообщила советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Людмила Зайцева.

В Москве в Центральном доме кинематографистов проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, скончавшейся на 89-м году жизни. Ранее у актрисы после госпитализации с коронавирусом диагностировали рак поджелудочной железы.

На гражданскую панихиду собрались родственники, друзья, коллеги и поклонники творчества актрисы.

«Душа скорбит, потому что ушла из жизни прекрасная актриса божественной красоты, как и внешне, так и внутренне. Ушел человек, который был не равнодушен ко всему, что происходит в мире и в стране. Человек востребованный, эта востребованность спасала ее даже в преклонные годы», — сказала Зайцева.

Она вспомнила, что вместе с Кириенко участвовала во множестве телевизионных передач. По словам Зайцевой, Кириенко всегда была красива и грациозна.

«Я считаю, что Зинаида Кириенко — это эпическая актриса греческой трагедии. Когда у меня брали интервью по поводу одного из ее юбилеев, я именно так и сказала», — добавила Зайцева.

Зинаида Кириенко известна по культовой роли Натальи Мелиховой в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон», также она снялась в картинах «Любить по-русски — 2», «Два капитана» и др. Всего за свою карьеру актриса сыграла в более чем 30 фильмах и сериалах.