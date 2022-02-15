РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Нападающий Ильдар Шиксатдаров расторг контракт с ХК «Витязь» Подольска по обоюдному согласию сторон, он продолжит сезон в Словакии, сообщает пресс-центр ХК «Витязь».

Пока регулярный чемпионат КХЛ остановили на время проведения Олимпиады в Пекине, многие хоккеисты из клубов, не пробившихся в плей-офф, хотят продлить сезон и ищут игровую практику в Европе. Шиксатдаров будет играть за команду города Липтовски-Микулаш.

«В Европу полечу в среду, сперва в Венгрию, в Будапешт, затем на машине в Словакию, в город Липтовски-Микулаш. Команда из этого города находится на последнем месте чемпионата Словакии. Контракт на 3 месяца. Если весной «Витязь» будет заинтересован в моих услугах, я с удовольствием приеду в Подольск. Буду очень рад продолжить карьеру в подмосковном клубе в следующем сезоне. Спасибо всем болельщикам!» - сказал Шиксатдаров.

В Экстралиге чемпионата Словакии первым идет «Зволен» – 82 очка в 42 матчах. Следом «Слован» – 81 очко в 39 играх.

«Микулаш» идет на последнем 12-м месте – 35 очков в 40 матчах. 10-е место в чемпионате Словакии дает возможность участия в квалификационном раунде. На 10-м месте «Прешов» с 45 очками. 11-я позиция у «Нове Замки» – 40.

Во вторник вечером «Микулаш» в гостях играет против «Зволена». 18 февраля «Микулаш» дома принимает «Нитру», и в этой игре может дебютировать Шикстадаров. До финиша у «Микулаша» 10 игр.