РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 158 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 39 093 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

4 262 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 901 102 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 872 человека. Выздоровели и выписались 731 920 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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