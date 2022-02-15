РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 152 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 35 831, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 4 262 случая заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 901 102 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 872 человека. Выздоровели и выписались 731 920 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.