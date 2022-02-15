РИАМО - 15 фев. На должность временно исполняющего обязанности генерального директора ГАУ МО «Центрлесхоз» назначен Алексей Архипов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Алексея Архипова уже представили коллективу.

Архипов родился 11 июня 1968 года в Рошале. В лесном хозяйстве Московской области он работает с 2007 года, начинал с должности главного механика Кривандинского лесхоза.

С 2012 года Архипов занимал пост директора Шатурского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз».