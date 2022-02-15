РИАМО - 15 фев. Еще одной медалью пополнилась копилка сборной России на Играх в Пекине – серебряную награду завоевали конькобежцы во вторник, сообщает Газета.ru.

Медаль была выиграна в командной гонке преследования. Награду России принесли спортсмены Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. В финале им пришлось сразиться с норвежскими спортсменами.

Пока Олимпийский комитет России занимает 9 строчку в медальном зачете. У россиян 20 медалей: 4 – золотых, 7 – серебряных, 9 бронзовых. В топ 3 сейчас входят Норвегия, Германия, США.

Во вторник также бронзовую медаль России принесли биатлонисты.