РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 фев. Сотрудницу детского сада в Королеве подозревают в краже крестиков у троих детей, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию с заявлением о краже обратились родители троих детей. Они сообщили, что в детском саду у их детей пропали золотые крестики. Общая сумма ущерба составила более 17 тыс. рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую в совершении преступлений - 52-летнюю младшую воспитательницу данного детского сада, которая сдавала похищенное в ломбард. Часть имущества изъята и будет возвращена владельцам», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.