РИАМО - 15 фев. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко была светлым человеком. Несмотря на ряд сложностей, она не покидала творческую сцену и продолжала работать долгие годы, сообщил советский и российский актер, кинорежиссер, заслуженный артист РФ Николай Бурляев.

В Центральном доме кинематографистов в Москве идет церемония прощания с известной советской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко. Она умерла в возрасте 88 лет 12 февраля.

«Когда уходит светлый человек, все как-то иначе ощущается. <...> Тяжело терять друга и соратника, которым была для меня Зинаида лично, а для огромной армии кинофорума «Золотой витязь» — Зинаида Михайловна», — сказал Бурляев.

Он добавил, что через 2 года после создания форума ушел из жизни супруг Кириенко. Это стало для актрисы сильным ударом. По словам Бурляева, она очень тяжело переживала потерю и хотела закрыться от мира.

«Тогда мы смогли убедить ее, что она должна продолжать движение, что она нужна людям. Она сделала шаг на сцену, преодолевая себя, и не покидала сцену все 30 лет», — добавил Бурляев.

Кириенко известна по ролям в экранизациях произведений Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», «Казаков» Льва Толстого и «Двух капитанов» Вениамина Каверина.

Кириенко является народной артисткой РСФСР (1977) и лауреатом Государственной премии СССР (1979).