РИАМО - 15 фев. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Подмосковье в январе составил 101,51% по сравнению с декабрем. При этом подешевели яйца, пшено, апельсины и лимоны, сообщает пресс-служба Мосстата.

Стоимость продовольственных товаров выросла на 1,78%. Так, подорожали гречка(на 3,31%), вермишель (на 3,24%), сахарный песок (на 2,83%), замороженные ягоды (на 2,51%), пшеничная мука (на 2,26%), сметана (на 2%). Уменьшились цены на пшено (на 1,44%), охлажденную и мороженую курицу (на 0,73%), яйца куриные (10 шт.) и свинину (кроме бескостного мяса) – на 0,44%.

Кроме того, изменились цены на плодоовощную продукцию. Увеличилась цена на капусту белокочанную (на 20,35%), бананы (на 18%), чеснок (на 16,11%), помидоры (на 13,21%), виноград (на 12,87%), огурцы (на 11,85%). Уменьшилась стоимость апельсинов (на 5,81%), лимонов (на 3,05%).

Стоимость условного минимального набора продуктов питания в регионе в прошлом месяце составила 5683,66 рубля, это на 2,25% больше по сравнению с декабрем.

Цены на непродовольственные товары выросли на 1,20%. Так, в области подорожали ковры и ковровые изделия (на 4,21%), легковые машины и ювелирные изделия (на 1,77%), табачные изделия (на 1,72%), игрушки (на 1,61%). При этом подешевели резиновая обувь (на 0,21%), пиломатериалы (на 0,10%).

За месяц изменились и цены на медикаменты. Подорожали бинты, «Супрастин», а подешевели - «Корвалол», «Цитрамон».

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