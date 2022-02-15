РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Глава городского округа Люберцы во вторник проверил ход работ по очистке от сосулек кровли дома №14 на Быковском шоссе в Малаховке, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

По словам главы Люберец, всего в городском округе более 2 тыс. многоквартирных домов, из них порядка половины – со скатными крышами.

Ружицкий добавил, что в настоящий момент особое внимание уделяют участкам крыш над проходами, тротуарами и входными группами. В ликвидации сосулек задействовано 10 вышек.

«Я попросил бы наших жителей, когда вы выходите из дома, внимательно смотреть и под ноги, и наверх. Мы стремимся, чтобы сосулек не было, но идеальный вариант – не гулять вдоль дома. Берегите себя и нам подсказывайте. Но Жилищникам тоже крайне сложно. Понятно, мы сосульки сбиваем. Но полностью ликвидировать их нам сегодня не под силу, это невозможно», – сказал Ружицкий.