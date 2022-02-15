РИАМО - 15 фев. Сотрудники полиции задержали подозреваемого 1978 года рождения в нападении на мужчину в городском округе Пушкинский. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 7 февраля в квартире дома в микрорайоне Дзержинец. По версии следствия, двое мужчин распивали спиртные напитки, затем между ними возникла ссора. Один из них нанес другому проникающее колото-резаное ранение в живот.

Спустя несколько дней - 13 февраля - пострадавший 1980 года рождения обратился за помощью в больницу, где его госпитализировали. Однако спасти мужчину не удалось, от полученных травм он скончался.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления задержан.