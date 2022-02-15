РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Глава Балашихи Сергей Юров в День детей, больных раком, навестил юных пациентов Московского областного онкологического диспансера (МООД) и вручил им подарки, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

За год в детском отделении №7 МООД в Балашихе проходят лечение более 2 тыс. пациентов. Из этого числа около 200 – первичные: дети с острыми лейкозами и дети со злокачественными образованиями органов.

«К нашим маленьким пациентам сегодня в гости приезжал глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Он привез детям подарки, пожелал им скорейшего выздоровления и отличного настроения!» – говорится в сообщении.

Юров поздравил маленьких пациентов и с большим церковным праздником – Сретением Господнем, который также отмечается 15 февраля.

«Я от всей души вас поздравляю. Благодарю и коллектив детского отделения онкодиспансера во главе с Евгенией Инюшкиной. Вы проводите очень большую работу, а мы со своей стороны стараемся помогать. Дай Бог всем здоровья, и чтобы все у вас было хорошо» – сказал Юров.

По словам заведующей детским отделением №7 МООД Евгении Инюшкиной, около 80% их пациентов не просто вылечиваются от онкозаболеваний, а полностью выздоравливают, создают семьи, рожают детей. В будущем в их жизни все хорошо складывается.

2021 год был активным в плане развития для отделения. В связи с приходом высококлассного специалиста появилась возможность выполнять хирургические вмешательства.

«Таким образом, в онкодиспансере образовался замкнутый цикл лечения пациента: мы можем проводить химиотерапию, лучевую терапию и хирургическое лечение. Единственное, что мы пока не делаем, это трансплантацию периферических стволовых клеток костного мозга. Но нет ничего невозможного. Может быть когда-нибудь мы вернемся к этому вопросу», – сказала Инюшкина.

Лечение проводят по современным протоколам с использованием последних достижений медицинской науки. Впервые в 2021 году в МООД начали использование иммунотерапии при таком агрессивном раке у детей, как нейробластома IV стадии.

В 2022 году в МООД запланирована организация Центра детской онкологии Московской области. Он будет состоять из 2 онкологических отделений: химиотерапии и гематологии и хирургических методов лечения. Также в него войдет центр амбулаторной онкологической помощи.

«Планируем организацию детской реанимации и блока психологической помощи для пациентов и их родителей. В составе центра будет и действующая школа для детей», – заключила Инюшкина.