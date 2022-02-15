Экстраверт или интроверт: какой у вас тип личности
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Экстраверт или интроверт: какой у вас тип личности (1/0)
Вас позвали на большую вечеринку, пойдете?
Экстраверт или интроверт: какой у вас тип личности (2/0)
Насколько для вас важно, какое впечатление вы производите на людей?
Экстраверт или интроверт: какой у вас тип личности (3/0)
Вам тяжело сходиться с новыми людьми?
Фото Московский метрополитен © Фото
Да, это происходит долго и тяжело
Очень! Помню, в новой школе долго не получалось найти друзей
Нет, обожаю знакомиться с новыми людьми
Конечно, нет! Люблю и на людей посмотреть, и себя показать
Экстраверт или интроверт: какой у вас тип личности (4/0)
У вас на телефоне пропущенный с незнакомого номера. Перезвоните?
Экстраверт или интроверт: какой у вас тип личности (5/0)
Как вы любите проводить свободное время?
Экстраверт или интроверт: какой у вас тип личности (6/0)
А что насчет путешествий?
Стараюсь каждый раз ездить в новые места. Моя цель – увидеть весь мир
Тщательно готовлюсь к поездке и продумываю свой маршрут – нужно быть готовым к различным ситуациям
Затеряться со своей половинкой в каком-нибудь городке – лучшее развлечение
С детства мои путешествия – это поездки на дачу. Не буду изменять привычке
Экстраверт или интроверт: какой у вас тип личности (7/0)
Вы в ресторане. Что закажете поесть?
Экстраверт или интроверт: какой у вас тип личности (8/0)
Вы в поликлинике и уже час ждете своей очереди, но люди то и дело пытаются влезть перед вами. Ваши действия?
Экстраверт или интроверт: какой у вас тип личности (9/0)
Вы остались одни дома. Чем займетесь?
Экстраверт или интроверт: какой у вас тип личности (10/0)
Впереди ваш день рождения. Как будете праздновать?
Интроверт
Незнакомые люди могут подумать, что вы очень грустный человек, но это не так. Вам трудно сходиться с людьми, поэтому вечеринки, бары и шумные компании не для вас. Однако ваши близкие точно знают, какой вы, ведь с ними вы можете раскрыться и быть собой. С вами можно душевно приготовить ужин, а после провести время за просмотром фильма или сериала.
Экстраверт
Вы душа компании и настоящий человек-праздник. Вы любите проводить время с друзьями и в шумных компаниях. Еще вы охотно знакомитесь с людьми и комфортно чувствуете себя в незнакомой обстановке. Энергия из вас буквально бьет ключом, и с вами никогда не бывает скучно. Вы всегда отстаиваете свою точку зрения и обязательно обозначите, если вам что-то не нравится.
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