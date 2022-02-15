Хоть я сижу долго, но прилюдно ругаться совсем не хочется. К тому же им только спросить

Вы в поликлинике и уже час ждете своей очереди, но люди то и дело пытаются влезть перед вами. Ваши действия?

Интроверт

Незнакомые люди могут подумать, что вы очень грустный человек, но это не так. Вам трудно сходиться с людьми, поэтому вечеринки, бары и шумные компании не для вас. Однако ваши близкие точно знают, какой вы, ведь с ними вы можете раскрыться и быть собой. С вами можно душевно приготовить ужин, а после провести время за просмотром фильма или сериала.

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