РИАМО - 15 фев. Депутаты Госдумы РФ рассмотрят проект федерального закона об усилении ответственности за сброс из транспортных средств отходов производства и потребления. Документ был разработан фракцией «Единая Россия», депутатским объединением «Моя Москва» Мосгордумы совместно с Мособлдумой, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Проблема незаконного сброса мусора актуальна практически для всех регионов нашей страны, а действующих на сегодняшний день штрафных санкций для кардинального улучшения ситуации явно недостаточно», – написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Особенностью законопроекта является введение фото- и видеофиксации, которая поможет инспекторам эконадзора следить одновременно за многими территориями.

Если за выбросом мусора в неположенном месте будет замечен владелец легкового автомобиля, ему выпишут штраф в размере 10 тыс. рублей. Если машина грузовая, наказание вырастет до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы вырастут до 20 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно.