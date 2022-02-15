РИАМО - 15 фев. Фасады кинотеатра «Звездный» оформят золотистыми 3D-панелями, у них будет встроенная подсветка, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Также в торце здания будет специальное место для рекламных баннеров. Кинотеатр находится по адресу: проспект Вернадского, дом 14.

Как отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, специалисты обновят не только внешний вид кинотеатра, но и внутренний - все помещения комплекса будут доступны для маломобильных горожан.

«Архитекторы ответственно подошли к реконструкции кинотеатра, вернув ему изначальный архитектурный облик. В то же время с первого взгляда понятно – это уже здание, принадлежащее нашей эпохе: современные отделочные материалы, встроенная подсветка, продуманные с точки зрения логистики планировки, доступность для маломобильных категорий граждан, чего раньше не было», - сказал Кузнецов.

Автор проекта, основатель бюро «Северин Проект» Александр Балабин рассказал, что фасады, которые были сделаны в СССР, за 40 лет подверглись коррозии и потеряли геометрию.

«На панели постоянно что-то крепили – рекламные баннеры, инженерные системы и так далее. Изначально мы предлагали заказчику снять их, шлифануть, покрасить и повесить обратно, но после расчистки поняли, что это невозможно. И в итоге пришли к мысли, что нужно осовременить внешний облик кинотеатра», - сказал он.