РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Жителей подмосковного Подольска приглашают 16 февраля на встречу в психологическом театре-тренинге «Преображение», сообщается в группе «Психология в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

Очередная встреча в психологическом театре-тренинге в 19:00. На ней участники обсудят фильм «Король говорит» и разберут значение данной фразы. Тема встречи: «Я говорю». Также в программе будут упражнения по говорению и общению.

Участников просят накануне посмотреть фильм и предварительно записаться на сайте: https://iris-podolsk.ru/psixologicheskij-teatr-preobr. Участие платное.