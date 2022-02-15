РИАМО - 15 фев. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко была великолепной актрисой, которая полностью посвящала себя зрителю и обладала невероятным душевным богатством, сказал депутат Мосгордумы, народный артист РФ Евгений Герасимов.

В Центральном доме кинематографистов в Москве проходит церемония прощания с известной советской и российской актрисой Зинаидой Кириенко, которая скончалась на 89-м году жизни.

«Очень грустно и больно. В последнее время уходят из жизни блестящие актеры, деятели кино. Сегодня мы прощаемся с Зинаидой Кириенко. Великолепная актриса и не менее великолепный человек. Она поразила всех в «Тихом Доне». С такой пронзительностью и таким душевным богатством <...> она сыграла эту роль. А как великолепно она сыграла в «Судьбе человека». И так во всем, что она делала», — сказал Герасимов.

Он добавил, что запомнит Кириенко, как душевного и неравнодушного человека. На последнем из съездов Союза кинематографистов ее избрали секретарем — она возглавила комиссию по работе с ветеранами.

Герасимов отметил, что считает Кириенко по-настоящему народной артисткой, так как всю себя она посвящала зрителю.

За свою карьеру в Зинаида Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Она известна по таким лентам, как «Судьба человека», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски 2», «Казаки» и «Вдали от Родины».

Кириенко много снималась, но именно знаменитый фильм «Тихий Дон» Сергея Герасимова сделал ее по-настоящему всенародно любимой актрисой — роль казачки Натальи Мелеховой стала главной в жизни.