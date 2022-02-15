РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. В ближайшее время в Балашихинском филиале «Мострансавто» начнут частичную замену автобусов, это позволит не только сделать поездки более комфортабельными, но и полностью перевести весь транспорт на бесконтактную систему оплаты, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров во время выездного совещания встретился с коллективом филиала «Мострансавто». Положительное нововведение как для пассажиров, так и для водителей – обновление автопарка компании – стало главной темой обсуждения на встрече.

Частичную замену автобусов начнут в ближайшее время. Так, транспорт большого класса планируется эксплуатировать до 7 лет, автобусы среднего класса – до 5 лет. Все автобусы планируют полностью перевести на бесконтактную систему оплаты. Работа в этом направлении ведется и на курсирующих сегодня маршрутах.

По словам директора филиала АО «Мострансавто» в Балашихе Сергея Вятера, ввести повсеместно безналичную оплату хотели давно, ведь это позволяет быстрее произвести оплату, не возникают пробки из-за людей внутри транспорта, что обычно приводит к сбою в графике движения. Бесконтактная оплата контролируется специальными службами, деньги не будут уходить в карман водителям. Этот вопрос решается на уровне правительства и министерства транспорта.

Он отметил, что современное бесконтактное оборудование для оплаты проезда устанавливают на всех входах в автобус. Устройство принимает оплату с телефонов, банковских и транспортных карт.

Также на встрече обсудили увеличение размера зарплаты водителей автобусов, которое ожидается весной 2022 года, состояние подвижного состава.

По словам призера областных и международных соревнований по водительскому мастерству Дмитрия Пимкина, который работает в филиале «Мострансавто» в Балашихе уже 8-й год, переход на безналичную оплату проезда всех автобусов значительно упростит работу водителей. Все будет происходить гораздо быстрее, не придется задерживаться, принимая пассажиров.

Отказ от оплаты проезда наличными поручил проработать губернатор региона Андрей Воробьев. Сейчас доля наличных транзакций в год не превышает 5%, отказ от наличных позволит решить проблему невыдачи билета пассажирам. В настоящее время подобная практика используется в Москве.

Ежедневно на муниципальные маршруты городского округа Балашиха выходят 342 автобуса «Мострансавто» малого, среднего и большого классов. Подвижной состав обслуживает 54 муниципальных маршрута регулярных перевозок.