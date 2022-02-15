РИАМО - 15 фев. Столичный дворец гимнастики в Лужниках получил финансовую поддержку от правительства Москвы. Учреждению был направлен грант в размере 251 млн рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Во дворце гимнастики в Лужниках тренируются 1,5 тыс. спортсменов, которые являются воспитанниками 11 спортивных школ столицы. Здесь под руководством свыше 70 опытных тренеров проходят подготовку будущие звезды отечественной и мировой гимнастики.

Каждый год во дворце проходят соревнования всероссийского и международного уровней по разным дисциплинам: художественная и эстетическая гимнастики, танцевальный спорт, акробатический рок-н-ролл, рукопашный бой, фехтование и другие виды спорта.

Летом в 2022 году во дворце гимнастики пройдет 44-я Всемирная шахматная олимпиада.

Когда в спортобъекте не проходят спортивные состязания и тренировки, учреждение используется для проведения концертов и зрелищных мероприятий.