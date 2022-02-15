РИАМО (ДОМОДЕДОВО)- 15 фев. Управляющие компании ОАО «Домодедово-Жилсервис» и ООО УК «Орион-ЮГ» оштрафовали за 18 неочищенных от снега и наледи крыш жилых домов, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

«Ситуация, которая сложилась в течение января с очисткой кровель от снега и наледи, собственно, и заставила нас активировать акцию «Ледниковый период» в феврале. Очевидно, что управляющие компании не уделяли должного внимания этому аспекту, даже с учетом постоянных проверок по обращениям граждан, предписаний и штрафов», - сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

25 января при проверке обращений жителей 14 домов, находящихся в управлении ОАО «Домодедово-Жилсервис», инспекторы выявили свисающие с крыш, балконов и козырьков подъездов сосульки. Управляющую компанию оштрафовали на 250 тыс. рублей и предписали срочно провести уборку.

Неделей позже инспекции подверглись 24 дома, за содержание которых отвечает ООО УК «Орион-ЮГ». Здесь нарушения были не настолько глобальны - неочищенные кровли и выступающие конструкции зданий зафиксировали по 4 адресам. Компании предписали срочно очистить строения и назначили штраф, предусмотренный ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

«Нормы и правила дают управляющим компаниям трое суток на очистку зданий многоквартирных домов от сосулек. Промедление в этом вопросе чревато риском для жизни и здоровья людей. Именно поэтому наказание за такое нарушение достаточно сурово», - отметила Федина.