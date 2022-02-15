РИАМО - 15 фев. На территории Москвы в текущем году запланировано высадить 15 тыс. деревьев. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Всего будет высажено 3,7 тыс. крупномерных деревьев и 11,3 тыс. декоративных. Новые деревья планируется высадить на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Беломорской, Минской, Лобачевского и других.

На данную работу в мегаполисе выделено дополнительное финансирование в размере 741,35 млн рублей.

Также в этом продолжится высадка новых деревьев в рамках столичных проектов «Миллион деревьев», «Наше дерево» и других.

В течение 2011-2021 городов на территории Москве было высажено более 10 млн различных деревьев и кустарников.