РИАМО - 15 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о расширении площадки особой экономической зоны «Технополис «Москва» в Печатниках. На эти цели уйдет 616,5 млн рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

На эти деньги планируют приобрести права аренды земельных участков. Речь идет об объектах в районе пересечения Южнопортовой улицы, Шоссейного и 3-го Угрешского проездов. Все эти территории входят в состав промзоны «Южный порт», которую реорганизуют.